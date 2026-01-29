La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco localizó a un hombre reportado como desaparecido desde el 19 de diciembre, durante un operativo en un centro de rehabilitación de El Salto.

El individuo declaró que fue llevado contra su voluntad tras acudir a una falsa oferta laboral, con autorización de un familiar por conflictos personales, y solicitó cerrar la investigación.

En un segundo operativo, en un anexo de Tlaquepaque, otro interno fue reintegrado a su familia al expresar que no deseaba continuar.

En ambos centros se revisó la situación de 144 personas, sin hallar más reportes de desaparición ni órdenes judiciales pendientes. (Por Edgar Flores Maciel)