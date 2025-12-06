El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que ocho cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar fueron inhumados en el Panteón Guadalajara, tras concluir los protocolos establecidos por la Comisión de Inhumación.

Los cadáveres, bajo resguardo del IJCF y a disposición de la Fiscalía Estatal, fueron trasladados en ataúdes y depositados en gavetas individuales, con registro preciso de ubicación para facilitar su futura restitución en caso de ser identificados.

El organismo cubrió los gastos de actas de defunción y los trabajos del panteón.

La medida ocurre en un contexto de saturación forense: recientemente se documentó que 60 cuerpos con más de siete años de antigüedad siguen sin identificar en instalaciones del IJCF, incluidos seis que llevan entre 11 y 14 años sin ser reclamados. (Por Marck Hernández)