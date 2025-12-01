La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante noviembre, se realizaron múltiples aseguramientos en Jalisco como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y la política de Cero Impunidad.

Entre los resultados destacan más de 84 mil litros de hidrocarburo robado, la localización de 51 tomas clandestinas y el decomiso de 4 mil 260 metros de mangueras usadas para ordeña.

También fueron asegurados siete vehículos, 15 motocicletas, siete armas y diversas dosis de marihuana, cocaína y cristal.

En los operativos se detuvo a 20 personas presuntamente vinculadas a delitos federales, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades federales reiteraron que estas acciones buscan frenar el robo de combustible y actividades criminales en distintos municipios del estado. (Por Edgar Flores Maciel)