Minutos antes de las 9 de la mañana, hora programada para la audiencia de vinculación a proceso del exfutbolista Omar “N”, la defensa de la víctima menor de edad arribó a los juzgados de Puente Grande, confiando en que este día se logre la vinculación, Al respecto habla Juan soltero abogado defensor.

“Hoy es la continuación de la audiencia inicial en donde nosotros esperamos que sobrevenga una vinculación a proceso, sin lugar a duda. Creemos que los datos de prueba con los que se cuentan son suficientemente robustos y acreditan la existencia del delito de abuso sexual infantil agravado y la posibilidad de que este sujeto lo cometió”.

Juan soltero señaló que se presentarán más de 40 capturas de pantalla y un video como pruebas clave. (Por Edgar Flores Maciel)