En Uruapan comenzó este miércoles la audiencia de vinculación a proceso contra Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, y siete escoltas del alcalde Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre. El imputado compareció desde el penal del Altiplano y se declaró inocente, asegurando que fue torturado.

Dijo ser licenciado en Comunicación y Periodismo, con experiencia como contratista de la CFE y colaborador de diputados federales, trayectoria que afirmó puede comprobar.

Durante la sesión se presentaron por videoconferencia las víctimas indirectas y se leyeron los testimonios de 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a la protección de Manzo.

Aún quedaban por desahogarse las declaraciones y pruebas de los siete escoltas municipales, acusados de participar en la muerte del presunto autor material del crimen.