El Cruz Azul se declara listo para enfrentar a las Chivas este jueves al iniciar la serie de cuartos de final de la Liga MX en el estadio Akron.

El técnico Celeste Nicolás Larcamón dijo que llega con plantel completo, excepto la ya conocida ausencia del arquero colombiano Kevin Mier. Andrés Gudiño será el portero titular.

“Andrés es un jugador que no hace falta transmitirle confianza, es un jugador con un carácter muy bueno, muy positivo, con mucha hombría para saltar como titular después del rol que le tocó”, dijo el timonel.

Agregó que espera una serie nada sencilla: “Dos equipos que van a intencionar mucho protagonismo, que van a ambicionar maniatar al rival. Conozco a Gabriel; lo he enfrentado en Chile, en Brasil y en México. Siempre es un perfil de intención muy parecido al que yo pretendo y, de cara a lo que va a ser la serie”.

El equipo de La Máquina ya está en Guadalajara para el primer encuentro de la serie. (Por Martín Navarro Vásquez)