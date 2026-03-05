A unas horas de que arrancara la actividad de la Formula UNO en el circuito Albert Park con el Gran Premio de Australia, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez dijo que “cualquier cosa puede suceder”, en relación a las nuevas regulaciones del deporte de la máxima velocidad y al debut de su nuevo equipo Cadillac; además dejó un mensaje en español en la página oficial de la F1.

“Hola a todos, quiero mandarles un fuerte abrazo, quiero agradecerles todo su apoyo que me han dado este año que estuve afuera y en este regreso también. Espero que tengamos muy buenos momentos y que podamos disfrutar mucho este regreso, les mando un fuerte abrazo a todos”.

Este fin de semana se celebra la primera fecha de un campeonato que representa una gran incógnita para la mayoría de los equipos y sus pilotos; pues se competirá bajo nuevo reglamento y en autos que marcan la evolución y revolución técnica más grande de todos los tiempos. (Por Manuel Trujillo Soriano)