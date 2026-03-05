El Gobierno de Jalisco publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado el decreto que establece la nueva tarifa del transporte público en 11 pesos, la cual entrará en vigor el 1 de abril y aplicará sin importar el método de pago.

Con esta disposición quedan revocados los acuerdos publicados el 27 de diciembre de 2025 y el 13 de enero pasado, en los que se fijaba una tarifa general de 14 pesos y se establecía que el subsidio estatal solo se aplicaría a los pagos realizados con la tarjeta única, obligando a pagar la tarifa completa con otros métodos.

El documento mantiene las tarifas preferenciales para beneficiarios del programa “Yo Jalisco 100%”, quienes continuarán con pasajes gratuitos, mientras que los usuarios inscritos en “Yo Jalisco 50%” pagarán 5.50. En el caso de estudiantes, la tarifa preferencial será de 5 pesos. Para estos beneficios también se prevé el uso de la tarjeta única.

El acuerdo señala que el subsidio será cubierto mediante el Fondo de Apoyo a las Personas Usuarias del Transporte, conforme a las reglas de operación o lineamientos que correspondan. (Por Marck Hernández)