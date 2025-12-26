A partir del 1 de enero de 2026 arranca el proceso de certificación obligatoria para aproximadamente 80 mil conductores de pipas que transportan gas LP e hidrocarburos en México, anunció la directora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Guillermina Alvarado.

Esta medida busca reforzar la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y prevenir accidentes de alto impacto, como la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre pasado en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 fallecidos y más de 50 lesionados directos.