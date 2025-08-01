Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado el artífice financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo su primera audiencia este lunes en la corte federal de Washington, D.C.

El encuentro, de apenas 15 minutos, marcó el inicio formal de un proceso que lo vincula directamente con su cuñado, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La fiscal Andrea Goldbarg informó que ya se han entregado más de 76 mil documentos como evidencia.

La jueza estableció que González Valencia vuelva a la corte el próximo 24 de octubre para ver cómo avanza su caso criminal.

A “El Cuini” se le imputan los cargos por crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego.