La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México está en contra de la posible intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en territorio de Venezuela.

“No intervención, nosotros estamos en contra de la intervenciones, por Constitución. La política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano y repito, ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución”.

Por otro lado, informó que el jueves recibirá a una delegación de funcionarios del gobierno brasileño, quienes llegan esta noche para reunirse mañana con integrantes de su gabinete. (Por Arturo García Caudillo)