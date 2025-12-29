El retraso en la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico a sus familiares se debe a que deben seguirse un protocolo necesario para las investigaciones informa el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.

Dijo hasta el momento, ya se entregó el cuerpo de la niña de nueve años de edad y que era originaria de Comitancillo, población de la región del Istmo de Tehuantepec.

Adelantó que en las próximas horas se entregarán otros cuerpos a sus familiares y algunos de ellos a Mexicali, Baja California, y a los estados de Veracruz, Guanajuato y Zacatecas.