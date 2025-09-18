Comenzó el rodaje del primer capítulo de la serie “Mujeres Valientes” en Guadalajara, que estará protagonizado por Susana Zavaleta, quien mencionó que este es el primer proyecto que comparte con su hija para la televisión.

“Este también es el bautizo de Elizabetha Gruener, mi hija, que es la primera vez que vamos a actuar juntas en un programa así. Así que estamos muy contentas y espero estar aquí muchísimo más seguido, porque además, se come como en los mejores lugares del mundo”.

En total, la serie “Mujeres Valientes” constará de 50 capítulos unitarios que se filmarán en distintas locaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como algunos de los pueblos mágicos del Estado. (Por Katia Plascencia Muciño)