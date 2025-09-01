Bajo investigación se encuentra la sospechosa muerte de Nicole Stark Carrillo, médico estudiante de la Especialidad de Anestesiología, de 27 años, quien falleció la noche del pasado 16 de septiembre cuando, en medio de una guardia en la clínica 46 del IMSS, apareció sin vida en la zona de los dormitorios. Así lo denuncia Héctor Carrillo, familiar de Nicole.

“Ella entró de guardia el 15 de septiembre a las 7:00 de la mañana. De acuerdo a lo que informó el director, mi sobrina estaba en quirófano atendiendo a un paciente, se desmayó y cae al piso, despierta y, de acuerdo a comentarios de personas que estaban presentes, despertó desorientada y le dicen que se vaya a urgencias para que la revisen. Comentan que camina a urgencias ella les dice que se siente bien y regresa al quirófano. La doctora le dice que se vaya a dormir, se acuesta en una camilla que estaba afuera del quirófano. A las 4:00 AM van a ver como sigue y ven que sigue desorientada, pero le dicen que se duerma. A las 6:00 de la mañana van a despertarla, pues ya terminaba su guardia, y se encuentran que ya había fallecido”.

Por la muerte de Nicole Stark se abrió la carpeta de investigación 47649/2025. (Por Gustavo Cárdenas)