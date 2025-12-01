La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informa que a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre, se llevarán a cabo las inscripciones para beneficiarios de nuevo ingreso a los programas de apoyo a Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

“Estaremos registrando para entregarles sus recursos ya, el próximo año. ¿Qué documentos hay que presentar? Identificación oficial con fotografía, que puede ser pasaporte, la credencial para votar, la cartilla militar, la credencial de Inapam; llevar la Curp también, de preferencia que se haya impreso recientemente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio; y muy importante, dejarnos un número de teléfono que no vaya a cambiar”.

El registro se llevará a cabo mediante un calendario por orden alfabético. Por cierto, a la fecha, el padrón de beneficiarios de los programas del Bienestar es de más de 18 millones de personas, con una inversión anual de 579 mil 392 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)