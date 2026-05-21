Un juez de control dictó apertura de juicio contra Uriel ‘N’, el hombre que el 4 de noviembre del año pasado acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, este proceso corresponde al de otra víctima identificada como Aidee Guadalupe.

En los juzgados se celebró la audiencia por este caso, cuya víctima fue agredida el mismo día que la mandataria.

En la diligencia, se determinó la apertura a juicio oral en el que se deberán exponer los medios de prueba de ambas partes.

Este hombre es imputado por el delito de abuso sexual y permanece interno en el reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que impuso el juzgador tras vincularlo a proceso en noviembre pasado.