El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga entregará apoyos económicos a productores apícolas mediante una bolsa de 250 mil pesos, con el objetivo de fortalecer la producción de miel y mejorar la rentabilidad del sector.

Autoridades municipales informaron que el programa benefició a apicultores con apoyos de entre 6 mil y 15 mil pesos, destinados a la compra de materiales e insumos para el mantenimiento de apiarios.

De acuerdo con la administración encabezada por Gerardo Quirino Velázquez, en el municipio existen alrededor de 44 unidades productivas con mil seiscientas ochenta y cinco colmenas activas y una producción anual superior a 50 mil kilogramos de miel.

El gobierno local destacó que la actividad apícola también favorece la agricultura gracias a la polinización de cultivos como maíz y berries.