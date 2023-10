Un ambiente festivo y de verbena se vive en el Centro de Guadalajara a unas horas del inicio de la Romería de la Virgen de Zapopan. En Plaza Liberación comenzaron a instalarse puestos ambulantes y los comerciantes esperan una buena venta y que la posibilidad de lluvia no asuste a los feligreses.

Juan Gregorio Galindo venderá pozole y antojitos y dice que la lluvia no le preocupa, que es más la fe:

“Pues poquito pero de todas maneras tabla tradición. ¿La gente viene no? Sí, la gente viene, viene uno tapado y de todas maneras verdad, con la familia”.

A los puestos instalados no se les permite usar gas para su operación, ni venta de alcohol.

En los alrededores de Catedral ya se colocó un envallado y hay un importante despliegue de seguridad en el primer cuadro tapatío igual que en el Centro de Zapopan. (Por Héctor Escamilla Ramírez)