Llegan hasta 30 mil las cabezas de ganado perdidas en Jalisco por la ola de calor que afectó al país, señala el presidente de la Unión Ganadera Regional, Adalberto Velasco.

Indica que en el primer trimestre del año podría haber una afectación en el mercado local.

“Pero hoy podemos hablar que hay 25, 30 mil cabezas que murieron por falta de agua, por falta de forraje, por golpe de calor y muchos ganadores vendiendo ganado de emergencia, para ya no tener más pérdida. O sea los seis meses o siete del próximo año, va a estar muy complicado para gran parte de productores, no nomás ganaderos, agricultores va a estar muy complicado el arranque del próximo año”.

Lamenta que lecheras importantes prefieran comprar leche en polvo a Estados Unidos aprovechando la baja cotización del dólar y no apoyen a los ganaderos locales.

Espera con ansias la mesa que instalará el Gobierno Estatal para revisar los daños por la sequía. (Por Claudia Manuela Pérez)