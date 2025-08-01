Inició la operación del nuevo servicio de shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que ofrece a los pasajeros una opción adicional para trasladarse vía terrestre de manera directa y segura hacia puntos estratégicos de la ciudad.
El servicio punto a punto conecta al aeropuerto con el Centro Histórico de Guadalajara, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva.
Los pasajeros pueden adquirir su ticket individual, con un costo de 150 pesos, en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal aérea.
Inicia nuevo servicio de transporte del AIG a puntos estratégicos de GDL
Inició la operación del nuevo servicio de shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que ofrece a los pasajeros una opción adicional para trasladarse vía terrestre de manera directa y segura hacia puntos estratégicos de la ciudad.