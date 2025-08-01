Inició la operación del nuevo servicio de shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que ofrece a los pasajeros una opción adicional para trasladarse vía terrestre de manera directa y segura hacia puntos estratégicos de la ciudad.

El servicio punto a punto conecta al aeropuerto con el Centro Histórico de Guadalajara, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva.

Los pasajeros pueden adquirir su ticket individual, con un costo de 150 pesos, en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal aérea.