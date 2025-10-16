Debido al brote de casos de sarampión que se registra en el municipio de Arandas, las secretarías de Educación y de Salud en Jalisco determinaron suspender clases en por lo menos siete salones de cinco escuelas.

Autoridades sanitarias iniciaron el registro de por lo menos 70 casos de sarampión localizados en cuatro municipios: dos en Tepatitlán; dos en Jesús María; uno en Zapopan; y el resto en Arandas.

El secretario de salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, indicó que para contener los contagios, se han realizado bloqueos vacunales en las zonas afectadas y, en coordinación con autoridades educativas, se cambió a modalidad virtual en planteles escolares con casos detectados.