Este viernes inicia de manera oficial la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Pacífico mexicano.

Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio de las lluvias, de manera oficial la temporada arranca este 15 de mayo en el litoral del Pacífico mexicano donde se estima la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre.

De acuerdo con la lista que se utilizará en el 2026, “Amanda” sería el nombre que llevará el primer meteoro de la temporada en el Pacífico.