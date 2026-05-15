La salida de Víctor Rodríguez como director de Pemex era un tema que ya estaba acordado, reitera la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y cuando gané la Presidencia, lo invité, le dije, ayúdame, incorpórate, porque es un gran técnico, conoce de petróleo, conoce de electricidad, es el mayor experto en contratos de petróleo que hay en México. Y, me dijo sí, pero soy académico, y quisiera ayudarte un tiempo, no me quiero quedar los seis años. Entonces, me dijo, año y medio, de hecho, me dijo un año, al principio, luego le dije: ‘quédate más tiempo’. Se quedó año y medio y después me dijo: ‘ya quiero regresar a la Academia’. Entonces le dije: ‘Quédate con nosotros, ¿por qué no te vas al Instituto de Energías Limpias, que es parte de Comisión Federal de Electricidad?’ y aceptó”.

De igual forma, señala, la decisión de proponer al Consejo de Administración de Pemex para que Juan Carlos Carpio se quede al frente, se debe a que lleva mucho tiempo trabajando con ella y ha estado a cargo de la implementación del plan a mediano plazo de la petrolera. (Por Arturo García Caudillo)