Como parte de las adecuaciones que realiza la Policía Vial, previo a la extensión del operativo contraflujo por la avenida López Mateos, que a partir del próximo viernes por la mañana se extenderá ya hasta el fraccionamiento El Palomar, se han retirado parte de la barrera de contención que divide ambos sentidos y que, a partir del viernes, servirá de ingreso al contraflujo matutino.

En su lugar se colocaron conos viales, que se retirarán y colocarán de acuerdo a las circunstancias, además de que por El Palomar se ha instalado señalética que prohíbe ya el retorno por este fraccionamiento.

En el operativo contraflujo por avenida López Mateos, que a partir del viernes se extenderá 3 kilómetros más, los vehículos que ingresen por El Palomar ya no podrán salir hasta la calle Tizoc; por eso se recomienda que, por ejemplo, quienes quieran incorporarse al Periférico o Camino al ITESO tomen su carril desde antes. (Por José Luis Jiménez Castro)