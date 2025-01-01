Este miércoles se emitió el reporte sobre una nueva riña entre internos del penal de Culiacán por lo que fuerzas federales refuerzan la seguridad externa, en tanto personal de la Policía Estatal Preventiva fue movilizada para ingresar y controlar la situación.

El nuevo hecho se da a solo 12 días de que tres internos de este centro penitenciarios resultaran heridos durante otra riña, dos de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un hospital sin que se revelara si las lesiones fueron provocadas por golpes o por algún tipo de arma.

Las autoridades no han dado a conocer si en este nuevo pleito entre internos se han escuchado detonaciones de armas de fuego como sucedió el pasado 15 de agosto, donde luego una revisión, fueron encontradas armas de fuego, cargadores y celulares.