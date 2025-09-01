Con las Series de Comodines arranca hoy la postemporada del Beisbol de Grandes Ligas en la que estarán presentes, cinco peloteros mexicanos: El catcher Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto, el cerrador Andrés Muñoz y Randy Arozarena de Marineros de Seattle. Javier Assad relevista de los Cachorros y Jarren Duran de Medias Rojas de Boston.

En los juegos de hoy: Tigres de Detroit enfrenta a los Guardianes de Cleveland a las 11 de la mañana y Padres de San Diego a Cachorros de Chicago a la 1 de la tarde.

A las 4 Medias Rojas contra Yanquis y a las 7, Rojos de Cincinnati contra Dodgers de los Angeles.

Por otro lado, los Rangers anunciaron anoche la destitución de Bruce Bochy, quien dejó el cargo después de un período de tres años que comenzó con el primer campeonato de la Serie Mundial para la franquicia en 2023. Bochy seguirá en la institución, pero en calidad de asesor.

Los Mellizos de Minnesota le dieron las gracias a Rocco Baldelli para poner fin a su mandato de siete años; mientras que los Gigantes de San Francisco despidieron a Bob Melvin.