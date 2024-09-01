Susana Zabaleta, nacida el 30 de septiembre de 1964 en Monclova, Coahuila, es una cantante soprano, actriz y productora mexicana conocida por su versatilidad artística.

Estudió ópera en Florencia y en la Escuela Superior de Música en México, y comenzó su carrera en el teatro musical con producciones como “Cats”, “Barnum” y “El violinista en el tejado”.

En 1995 lanzó su primer álbum “¿O… fue un sueño?” y ha explorado géneros que van del pop a la música clásica.

En cine y televisión ha destacado con papeles como en “Sexo, pudor y lágrimas” y “Sobrenatural”, obteniendo reconocimiento por su talento actoral además de vocal.