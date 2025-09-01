Este lunes, la glorieta de La Minerva en Guadalajara amaneció parcialmente cercada con malla ciclónica, como parte de los trabajos de adecuación previstos rumbo al Mundial de Futbol 2026. La intervención abarca uno de los carriles de circulación, contiguo al monumento, el cual permanecerá cerrado durante el desarrollo de las obras.

De acuerdo con autoridades estatales, el sitio se transformará en un andador peatonal emblemático, integrando nuevas áreas de cruce seguro para los peatones.

Además del cerco metálico, se han iniciado adecuaciones en las esquinas de las avenidas Agustín Yáñez, Vallarta, Golfo de Cortés y López Mateos, donde se construyen cruceros seguros, lo que reducirá el espacio disponible para vehículos en algunos puntos.

Se prevé que la reducción de carriles en la glorieta provoque complicaciones viales, especialmente durante las horas pico de esta jornada. (Por Edgar Flores Maciel)