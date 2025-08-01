Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, fue un emblemático cantante y actor mexicano, apodado “El Rey del Bolero Ranchero” y “La Voz de Terciopelo”.

Con una formación humilde, alcanzó la fama a mediados de los años cincuenta por su emotiva mezcla de ranchera y bolero.

Su gran éxito “Llorarás, llorarás” (1959) lo catapultó al estrellato.

En 1965 lanzó el álbum Sombras, considerado uno de los más importantes de la música latina, con la icónica canción “Sombras”.

Se rumoró por mucho tiempo que su nacimiento fue en Nogales, Sonora, México, pero su verdadero lugar de nacimiento fue en la Ciudad de México.

Existen documentos oficiales, que indican que nació el 1 de septiembre de 1931 en el Hospital Nacional Homeopático, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad.

En ese mismo hospital nacieron sus hermanos Fernando en 1933 y Arturo en 1935.

A pesar de su prematura muerte a los 34 años, dejó un legado inolvidable en la música mexicana.