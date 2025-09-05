La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán arrancaron una prueba piloto para registrar usuarios de telefonía móvil, como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones.

El ejercicio concluirá en octubre, cuando entrará en vigor el registro obligatorio de nuevas líneas en puntos de venta.

Autoridades explican que se usará un documento oficial con CURP para vincular a cada usuario con su línea, bajo resguardo de las compañías.

Las líneas activas tendrán un periodo para registrarse de forma remota.

El programa busca combatir extorsiones, fraudes y delitos telefónicos.