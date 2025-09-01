Con un llamado a impulsar la innovación y la tecnología, este viernes fue inaugurado en Puerto Vallarta el Congreso de la Industria de Alta Tecnología (CIAT 2025).

El presidente de Canieti Occidente, Roger Eleutheri, destacó que Jalisco se consolida como un ecosistema líder en América Latina y planteó como retos atraer talento, fortalecer pymes y democratizar la tecnología.

Por su parte, el coordinador del gabinete económico estatal, Mauro Garza, presentó la estrategia “Jalisco, el Silicon Valley de México”, que busca atraer inversión y formar capital humano.

El evento reúne a empresarios, académicos y autoridades en conferencias, paneles y espacios de networking hasta el sábado.