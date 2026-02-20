A cuatro meses del arranque del Mundial, que tendrá como sede el Estadio de Chivas, los gobiernos de Zapopan y del estado iniciaron trabajos de balizamiento, señalización y alumbrado público.

El alcalde Juan José Frangie informó que ya se pintan avenidas primarias como Vallarta y se instalará iluminación en puntos icónicos, incluidos el puente atirantado y estaciones del transporte.

También se homologará la señalética en la Zona Metropolitana y Pueblos Mágicos.

Guadalajara albergará partidos mundialistas los días 11, 16, 23 y 26 de junio. (Foto: Archivo)