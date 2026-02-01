Aunque el tema de hoy es la reforma electoral, aún está pendiente y es prioritaria, la reforma a la Ley del Trabajo para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, así lo comenta el diputado morenista Pedro Haces.

“Para mí la que es prioritaria es la de las 40 horas, que viene el secretario Marath Bolaños el lunes en la mañana, vamos a estar con él. Después, mesa directiva de la Comisión del Trabajo y Puntos Constitucionales. Nos vamos a reunir en comisiones unidas para platicar el tema de la reforma de las 40 horas y después se abrirá a toda la comisión. Todos los integrantes participarán. El lunes será una jornada larga donde vamos a discutir esa reforma, para que el martes ya se pase al pleno”.

Recordó que este tema ha sido consensado con sectores académicos y empresariales, con sindicatos de trabajadores e incluso con los gobiernos estatales y al final coincidieron en que su entrada en vigor sea gradual, con inteligencia, cuidando la economía del país y con ello evitando caer en una inflación descontrolada. (Por Arturo García Caudillo)