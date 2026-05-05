La próxima semana comenzarán las pruebas operativas de la nueva Línea 5 del transporte público, que correrá por carretera a Chapala desde el Periférico hasta el Aeropuerto, con un parque inicial de 20 unidades troncales.

El titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, informó que los ensayos incluirán pruebas de acoplamiento, capacitación de conductores y verificación de carga eléctrica, como parte de la puesta en marcha del sistema.

“Son 3 rutas troncales, 4 complementarias y 7 alimentadoras, es un parque mucho más grande que eso pero de manera troncal serán 20 unidades las que están empezando a probar la próxima semana”.

El funcionario detalló que una de las rutas troncales conectará el Aeropuerto con la estación Chapalita Inn; otra llegará a Tabachines; una más tendrá como destino el Parque Agua Azul, y una adicional concluirá en Expo Guadalajara. La frecuencia estimada de paso será de entre 5 y 7 minutos. (Por Edgar Flores Maciel)