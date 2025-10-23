El paradero para que usuarios del Aeropuerto tomen vehículos de plataforma y se trasladen a la ciudad comenzará operaciones en los primeros días de junio, informó el titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.

El funcionario detalló que se habilitará un servicio de transporte que trasladará a los pasajeros desde la puerta principal del Aeropuerto hasta el punto de abordaje.

“Va a ser donde está el asta bandera donde ya ahí se suben a las unidades que los llevan a los estacionamientos externos, va a ser un servicio similar, en donde desde ahí van a poderse subir, no van a salir, no van a dar ni 3 pasos fuera de la puerta principal del Aeropuerto que van a tener este servicio y se le va a llevar de manera segura”.

Actualmente, la construcción del paradero presenta un avance superior al 50%. Además, el titular de la dependencia señaló que existe un acuerdo con líderes de servicios de plataformas para evitar manifestaciones que bloqueen vialidades durante el periodo del Mundial. (Por Edgar Flores Maciel)