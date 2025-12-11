El Instituto Nacional de Migración informó que no se tiene registro de entrada o salida de territorio mexicano de la venezolana María Corina Machado, después que apareciera en público por primera vez en 11 meses, y tras su llegada a Oslo, Noruega, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz a su nombre.

De acuerdo con versiones, la venezolana utilizó una aeronave privada con matrícula mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana, pero reiteró que México mantendrá su histórica postura de no intervención ante la política interna de otros países.