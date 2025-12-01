A unos días de presentarse en la Plaza Nuevo Progreso, la española Olga Casado está en Guadalajara. Forma parte del festejo que es benéfico internacional en favor de la defensa de la tauromaquia.

Sobre esa labor de trabajar para fortalecer el mundo de los toros esto comentó.

“Yo soy Torero incipiente, yo estoy en un nivel más bajo que el de los maestros y ellos son todos matadores de Toros y bueno yo tengo una responsabilidad, que es acercar al mundo del toro a los más jóvenes que se fijen en nosotros, los toreros más jóvenes, los que tenemos que hacerle llegar a las nuevas generaciones, este amor, y esta pasión por el mundo del Toro, y yo voy a luchar por conseguirlo para acercar a mucha gente a las plazas de Toros”.

El domingo a las 4:30 Olga Casado se presenta al lado de las figuras como: Pablo Hermoso de Mendoza, El Zotoluco, Enrique Ponce, Arturo Gilio e Ignacio Garibay.

“Tengo la suerte de estar en Guadalajara y con ganas de hacer el paseíllo y sentir a su afición que me han hablado de ella, tantísimos toreros”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)