Aunque los delitos contra empresas en Jalisco disminuyeron 10.47 por ciento durante 2025, el 51.9 por ciento de las empresas afiliadas a la Coparmex en el estado fue víctima de algún ilícito, revela el estudio DataCoparmex 2025.

Los delitos más frecuentes en la entidad fueron el robo de mercancía en tránsito, el robo de vehículos empresariales y el fraude bancario.

La situación ha obligado al 62.9 por ciento de las empresas a incrementar su gasto en seguridad privada, lo que eleva costos y frena la actividad económica, advirtió el organismo empresarial.