Francis Buchholz, bajista de la banda alemana Scorpions durante casi dos décadas, falleció este jueves a los 71 años a causa de cáncer, informó su familia.

Nacido en 1954, Buchholz se unió al grupo en 1973 y fue parte clave de su consolidación internacional.

Participó en discos fundamentales como “Lovedrive”, “Animal Magnetism”, “Blackout” y “Love at First Sting”, etapa en la que Scorpions alcanzó éxitos mundiales con temas como “No One Like You” y “Rock You Like a Hurricane”.

Permaneció en la agrupación hasta 1992.