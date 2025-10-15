La Universidad de Guadalajara habilitó una red de centros de acopio para apoyar a los damnificados de las lluvias, explica el coordinador general de Servicios a Universitarios, Juan Carlos Guerrero Fausto.
“A dispuesto montar su red de centros de acopio en prácticamente todas las regiones del Estado. Estaremos montando 20 centros de acopio en los centros universitarios, en las sedes de nuestros centros universitario a lo largo y ancho del estado. Un centro de acopio general, a un costado del edificio de Rectoría, en lo que conocemos como la Rambla Cataluña y también nuestro sistema de educación Media Superior, es decir, las prepas estarán montando 176 centros de acopio”.
Los centros operarán por dos semanas o el tiempo que sea necesario mientras continúa la crisis.
La distribución se realizará de manera ordenada y transparente incluso a través de organizaciones como la Cruz Roja. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Instala UdeG red de centro de acopio para afectados por lluvias
La Universidad de Guadalajara habilitó una red de centros de acopio para apoyar a los damnificados de las lluvias, explica el coordinador general de Servicios a Universitarios, Juan Carlos Guerrero Fausto.