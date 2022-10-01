La están pasando muy mal los habitantes de la colonia La Piedrera al oriente de Tonalá.

Además de la falta total banquetas, luminarias, patrullaje, durante el temporal de lluvias la falta de drenaje y bocas de tormenta provocaron la inundación de las calles, viviendas y negocios.

Es voz de Gabriela Torres, una tonalteca.

“-¿Hasta donde les llegó el agua?- Hasta abajo, más arriba de la cintura -¿Qué perdiste?- Camas, muebles, mesas, sillones, sala, todo, todo -¿Vinieron los bomberos?- Nadie, les estuvimos a marque y marque y nadie; teníamos uno señores aquí de la tercera edad y les decíamos si nos apoyaban en sacarlos y nos mandaron pasaron unos estatales y nos mandaron a la fregada”.

Las calles Benito Juárez, María Luisa Ornelas, y Melquiades Preciado son las peores de la colonia La Ladrillera en Tonalá. (Por Gustavo Cárdenas / Foto: Archivo)