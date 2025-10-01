En el marco de la Bienal de oriGIn 2025, se firmó un convenio para establecer la Antena Regional “oriGIn América Latina”, que operará como oficina de enlace desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila (CRT) en Zapopan, Jalisco.

La iniciativa, respaldada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente de oriGIn, Riccardo Deserti, el IMPI y el CRT, busca fortalecer la protección y gobernanza de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de la región.

Aurelio López Rocha, presidente del CRT, destacó que esta antena representa un “hito estratégico” que servirá como puente de doble vía para impulsar la competitividad y reputación de las comunidades productoras. La dirección estará a cargo de Alfredo Rendón Algara, exdirector del IMPI.

Como parte del evento, también se reconocieron cinco nuevas Indicaciones Geográficas originarias de Michoacán.