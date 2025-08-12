Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica “N”, una de las 13 personas detenidas el pasado 20 de agosto, por el asesinato de los dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

En continuación de la audiencia en los juzgados de la colonia Doctores, se vinculó a proceso a la mujer por el delito de asociación delictuosa.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que seguirá recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.