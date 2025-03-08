Autoridades de la Ciudad de México colocaron decenas de vallas metálicas de gran altura en el Centro Histórico ante las movilizaciones previstas por el Día Internacional de la Mujer.

Se espera que este domingo miles de mujeres marchen desde distintos puntos de la capital del país para concentrarse en el Zócalo.

La Secretaría de Seguridad capitalina defendió la medida como parte de un esquema preventivo ante posibles actos vandálicos durante las manifestaciones.

Además, se informó que 400 mujeres policías acompañarán la movilización para brindar apoyo y seguimiento.