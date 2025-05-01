La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro de labores y movilizaciones en la Ciudad de México los días 18, 19 y 20 de marzo.

Como parte de las acciones, se prevé una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, con la presencia de miles de agremiados.

Además, el magisterio realizará protestas similares en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.

Entre sus principales demandas se encuentran la abrogación de la reforma educativa, la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de mesas de diálogo para atender sus planteamientos.