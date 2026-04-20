De cara al Mundial de Futbol, autoridades de Zapopan y la organización Mujeres Empoderadas A.C. impulsan un proyecto de arte urbano que contempla la instalación de 60 esculturas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las piezas, balones monumentales intervenidos por artistas locales, serán financiadas por iniciativa privada y se colocarán en puntos como Paseo Chapultepec, Andares y el Museo de las Artes.

El programa busca proyectar la identidad cultural de Jalisco y fomentar el uso del espacio público, además de dar visibilidad a creadores locales en el contexto internacional del Mundial.