La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó la novena edición del festival GDLUZ, que se realizará del 23 al 26 de abril en el Centro Histórico tapatío.

El evento contempla más de dos kilómetros de recorrido con 50 atracciones distribuidas en cinco zonas temáticas, donde se integrarán iluminación, música y tecnología.

Se estima la asistencia de más de 1.5 millones de personas y una derrama económica superior a 180 millones de pesos.

Autoridades municipales desplegarán un operativo con más de 5 mil servidores públicos para garantizar la seguridad, además de implementar cierres viales y ajustes en el transporte público durante los días del festival.