La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad anunció la instalación de siete nuevos radares de fotoinfracción en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Los dispositivos se ubicarán en tres puntos de Avenida Lázaro Cárdenas y cuatro más en la Carretera a Chapala, en el tramo del Periférico hacia el aeropuerto.

El titular del organismo, Antonio Martín del Campo, detalló el proceso de implementación:

“Estamos esperando justamente poder anunciar con ustedes este tema para poder iniciar con estos 4 y 3 radares que ya mencionamos anteriormente, para poder instalarlos lo antes posible. No ahorita de momento estos 4 que comentábamos en carretera Chapala y estos 3 en Lázaro Cárdenas, son los que estaremos tal vez las siguientes semanas ya en este proceso de balizamiento, y de señalización, para luego posteriormente en 3 o 4 semanas a partir de esa fecha, que quede perfectamente bien señalizado, ya que empiecen a operar”.

Autoridades reconocieron que actualmente hay deficiencias en la señalización de algunos radares, por lo que se comprometieron a colocar avisos preventivos desde un kilómetro antes, con el objetivo de priorizar la seguridad vial sobre la recaudación. (Por Edgar Flores Maciel)