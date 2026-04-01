El representante legal del contraalmirante Fernando “N”, señalado por el gobierno de México como presunto líder de una red de robo de combustible, señaló que pedirá asilo político en Argentina tras ser detenido ayer en Buenos Aires.

El abogado defensor, Epigmenio Mendieta, reveló que la estrategia legal no solo consistirá en combatir la extradición, sino en solicitar formalmente asilo político ante el gobierno argentino, se argumentará que la vida del mando naval corre peligro si es entregado a las autoridades mexicanas.

El sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, tenía activa una ficha roja por parte de la Interpol, se encontraba en la ciudad de Buenos Aires con un pasaporte guatemalteco falsificado y era una pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México haciéndolos pasar por aceites y aditivos.