El certamen Miss Universo 2025 arrancó con polémica en Bangkok, Tailandia, luego de que durante la ceremonia de entrega de bandas, la representante de México, Fátima Bosch, fue insultada públicamente por el directivo tailandés, Nawat Itsaragrisil, porque la modelo se negó a participar en algunas actividades del comité anfitrión.

El momento, captado en video, generó indignación internacional y solidaridad por parte de varias concursantes, quienes expresaron su apoyo a la mexicana, entre ellos el director nacional de Miss Universo México, George Figueroa, quien calificó la agresión verbal como “inaceptable” y aconsejó a Bosch retirarse del certamen.

A través de un comunicado, la Organización Miss Universo se limitó a reafirmar su compromiso con el respeto, la seguridad y la integridad de las participantes. (Por Katia Plascencia Muciño)